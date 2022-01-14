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Дмитрий Месхиев: Псковский театр не бросаю, он остается в приоритете

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев продолжит работу в нашем городе. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, комментируя планы ведения собственного режиссерского курса в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Смотрите также Дмитрий Месхиев будет вести собственный режиссерский курс в Петербурге «Я никуда не уехал, буду работать в Пскове и ездить в Петербург. Псковский театр не бросаю и не брошу, он остается в приоритете», - сообщил известный кинорежиссер.

Решение о наборе собственного курса он объяснил приходом в Институт кино и телевидения нового ректора Натальи Гориной. Дмитрий Месхиев согласился помогать и откликнулся на предложение о сотрудничестве. В настоящее время ведется подготовительная работа. Курс будет набран летом этого года.

Напомним, фильмография режиссера насчитывает более 60 лент, в том числе снятых в Псковской области («Свои», «Американка», «Женская собственность», «Механическая сюита», «Батальонъ», «Стена», «Два билета домой» и другие).