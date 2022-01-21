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Более 90 мероприятий смогут посетить псковичи по «Пушкинской карте» в феврале

Владельцы «Пушкинской карты» в феврале. смогут посетить в Псковской области 96 культурных мероприятий Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В проекте всероссийской государственной программы участвуют федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, которые предлагают для посещения выставки, спектакли, концерты, экскурсии, балеты, интерактивные программы, лекции. С актуальной афишей событий можно познакомиться на сайте комитета по культуре Псковской области.

В Псковской области в программе «Пушкинской карты» участвуют следующие учреждения культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы имени А. С.Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский областной театр кукол, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Городской культурный центр, Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей и Военно-исторический музей-заповедник региона.

В ТКД напомнили, что каждому молодому человеку от 14 до 22 лет выдается специальная карта «Мир», которая позволяет приобщиться к культуре и искусству. Картой можно оплатить покупку билета на мероприятия из перечня, размещенного на сайте Культура.рф, а также все мероприятия, проводимые учреждениями культуры в Псковской области.

Номинал карты в этом году составляет 5 000 рублей. Она действует на всей территории России, подать заявку на оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.