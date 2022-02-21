Телепрограмма о худруке псковского драмтеатра вышла в эфир

Гостем программы Сергея Майорова «Однажды…» на телеканале НТВ стал художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. В эфир программа вышла сегодня, 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
В анонсе программы указывалось, что в новом выпуске программы «Однажды…» Дмитрий Месхиев расскажет о своем беззаботном псковском детстве, непродолжительных жарких романах и крепких семейных узах, которые пришли им на смену.
Эфир начался на телеканале НТВ в 13.05.