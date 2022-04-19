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Сцена / Новости

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне

19.04.2022 11:45|ПсковКомментариев: 0

Праздничные Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, посвященные 223-й годовщине со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 3 по 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Трехдневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий, среди которых и поэтическая площадка «Безграничные строки». В музейном комплексе в деревне Бугрово гости праздника познакомятся с поэзией представителей разных национальностей, проживающих на территории Псковской области.

4 июня приглашенные поэты подготовят две концертные программы, которые можно будет посмотреть офлайн на площадке в Бугрово или онлайн в официальной группе Театрально-концертной дирекции Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Площадка «Безграничные строки» познакомит широкую аудиторию с поэтическим творчеством разных народов, что позволит популяризировать и тем самым сохранить межнациональное творчество, отметили в ТКД. 

Проект «Безграничные строки» реализуется при поддержке администрации Псковской области.

Теги: #Псковская область #ТКД #дни пушкинской поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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