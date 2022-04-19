Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Новости 19.04.2022 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне 14.05.2022 11:030 Влюбленных псковичей приглашают на репетицию свадьбы в особняк Лавриновского 23.04.2022 13:001 Народный артист России Юрий Новохижин отмечает 80-летие 19.04.2022 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне 18.04.2022 13:186 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля 15.04.2022 16:490 Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера
Сцена / Новости

Влюбленных псковичей приглашают на репетицию свадьбы в особняк Лавриновского

14.05.2022 11:03|ПсковКомментариев: 0

Масштабное мероприятие для молодых пар, которые решили пожениться, пройдет в особняке Лавриновского, известного псковичам как Дворец бракосочетания, 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Молодожены смогут пообщаться с ведущими свадебными специалистами, увидеть постановочную регистрацию свадьбы по индивидуальному сценарию.

На мероприятии также состоится показ свадебных платьев от брендового модельера из Санкт-Петербурга с полным образом от стилистов и свадебным букетом. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть концертную программу от Елизаветы Матрешки и сестер Лабусовых, попробовать угощения и увидеть вечерний фейерверк.

Молодые пары смогут испытать на себе видеоспецэффект bullet time и получить 3D клип. Потрясающий эффект «замороженного» времени, заметили в ТКД. Ведущие специалисты свадебной индустрии расскажут не только о модных свадебных трендах, но и поделятся информацией о том, как легко подготовиться к свадьбе.

Мероприятие начнется в 17:00. Адрес: город Псков, улица Детская, 2. По всем вопросам и бронированию мест можно обращаться по телефону: 8-921-508-82-80. 

Теги: #псков #ТКД #свадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
14.05.2022, 16:150 Зрители поделились впечатлениями о спектакле «Морфий» псковского драмтеатра 14.05.2022, 11:030 Влюбленных псковичей приглашают на репетицию свадьбы в особняк Лавриновского 13.05.2022, 16:300 Концерт «Время творить!» в пройдет в Пскове 18 мая 12.05.2022, 12:210 Спектакли «Княжна Мери» и «Каренина» покажет белорусский театр в Псковской области
11.05.2022, 10:550 Осетинский ансамбль танца «Алан» впервые выступит на псковской сцене 08.05.2022, 09:010 Музыка памяти: Псковский симфонический представил свою версию «Войны и мира» 07.05.2022, 21:350 Концерт «Музыка. Война и мир» состоялся в Пскове. ФОТО 07.05.2022, 19:500 Выставка архивных документов времен войны открылась в псковском «Акваполисе»
07.05.2022, 18:440 Подлинные фотографии военных лет могут увидеть псковичи в Детском парке 07.05.2022, 10:510 Мастер концепций 06.05.2022, 23:570 В Пскове стартовал фестиваль «Мелодии Победы» 06.05.2022, 18:180 Премьеру спектакля по рассказам Булгакова покажут в псковском драмтеатре
06.05.2022, 17:250 Псковичам рассказали, будет ли «присутствовать» Михаил Булгаков в новом спектакле 06.05.2022, 15:310 Артисты псковского театра – о новом спектакле «Морфий»: Чуть-чуть Кристофера Нолана 06.05.2022, 14:230 «Подстрочник»: Премьера спектакля «Морфий» на сцене Псковского драмтеатра. ВИДЕО 06.05.2022, 14:140 Камиль Хардин ответил, будет ли он раздеваться в новом спектакле псковского театра
06.05.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о спектакле «Морфий» 06.05.2022, 12:210 Мелодии Победы прозвучат на Летней сцене на берегу Псковы 06.05.2022, 11:200 Солистка Мариинского театра примет участие в концерте «Музыка. Война и мир» в Пскове 05.05.2022, 16:020 Псковский театр драмы представил афишу на праздничные выходные
05.05.2022, 12:250 Историю становления искусства печатной графики представят на выставке в Пскове 04.05.2022, 15:570 Поучаствовать в создании фасадных часов приглашают псковичей 30.04.2022, 11:180 На 50-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» приглашает Псковский драмтеатр 29.04.2022, 22:102 Первый показ лазерного шоу к 350-летию Петра I состоялся в Пскове. ФОТО
29.04.2022, 20:440 Куда пойти на майские: праздничная афиша Псковского театра драмы 29.04.2022, 17:260 Фестиваль «Мелодии Победы» пройдет в Пскове 6-8 мая 29.04.2022, 13:540 Праздничный концерт «Музыка. Война и мир» пройдет в Пскове 28.04.2022, 15:120 Театральные критики о псковском «Дяде Ване»: Хроники выходных в садовом товариществе
27.04.2022, 21:542 Номинант «Золотой маски» поставит в псковском театре спектакль по рассказам Булгакова 27.04.2022, 20:310 Концерт органной музыки состоится в псковской католической церкви 27.04.2022, 19:400 На открытую дискуссию с медиахудожником приглашают псковичей 27.04.2022, 14:220 Лекцию об истории русской музыки организуют для псковичей
27.04.2022, 11:530 Скидки до 30% на майские спектакли подарит псковский театр 27.04.2022, 10:530 Закулисье великолукского театра увидели студенты по Пушкинской карте 27.04.2022, 10:290 Три концерта псковской филармонии можно посетить по Пушкинской карте 26.04.2022, 21:350 Бестселлеры и музыкальные спектакли вошли в майскую афишу псковского театра
26.04.2022, 17:140 Известный органист Денис Маханьков: Искусство вечно, а музыка совершенна 26.04.2022, 15:150 Петербургский фронтмен расскажет о неизвестных поэтах Серебряного века в Пскове 26.04.2022, 11:020 Билеты на лазерное шоу в Пскове стали доступны по Пушкинской карте 26.04.2022, 10:270 Афишу спектаклей на май опубликовал псковский театр кукол
25.04.2022, 13:360 Петербургский мультиинструменталист выступит в Пскове 28 апреля 23.04.2022, 13:001 Народный артист России Юрий Новохижин отмечает 80-летие 22.04.2022, 13:500 Псковская филармония готовится к празднованию 77-летия Великой Победы 21.04.2022, 15:580 Концерт «Заиграйте мои гусли!» пройдет в Пскове 28 апреля
21.04.2022, 14:070 Недетскую сказку о медведихе могут посмотреть псковичи 20.04.2022, 14:270 «Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района 20.04.2022, 11:531 Концерт «Орган по-русски» пройдет в Пскове 26 апреля 19.04.2022, 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне
18.04.2022, 21:111 Зрители поделились впечатлениями о псковском спектакле «Случайный вальс» 18.04.2022, 16:220 Симфонический концерт впервые представили псковичам в формате виртуальной реальности 18.04.2022, 13:186 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля 17.04.2022, 17:371 Вальс живьем
16.04.2022, 20:150 Актриса Псковского драмтеатра отмечает юбилей 16.04.2022, 12:450 Между «Метелями»: актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова 16.04.2022, 10:550 «Человеческим горем — и женским! — звучал ее плач»: на сцене Псковской филармонии выступила известная пианистка 15.04.2022, 16:490 Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера
15.04.2022, 16:390 Сказку о царе Салтане предлагают посмотреть псковичам 15.04.2022, 16:194 Дмитрий Месхиев рассказал о «жирной точке» в своей кинобиографии 15.04.2022, 15:290 Премьера спектакля «без текста» состоится на псковской сцене 15.04.2022, 14:460 Дмитрий Месхиев: Попытка отменить русскую культуру вызывает улыбку и смех
15.04.2022, 14:190 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе». ВИДЕО 15.04.2022, 14:100 Псковский театр подает заявку на гастроли в Донецк и собирается осенью в Уругвай 15.04.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 15.04.2022, 11:390 Известная пианистка исполнит в Пскове одно из сложнейших произведений Рахманинова
14.04.2022, 13:080 Хиты классической музыки прозвучат в Пскове 15 апреля 12.04.2022, 18:501 Донецкий молодежный театр открыл гастроли в Пскове с аншлагом 12.04.2022, 17:000 Полюбить Подольск, мокрого Пушкина и некрасивую девушку 12.04.2022, 10:560 Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в псковской филармонии
09.04.2022, 15:050 «Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра 07.04.2022, 19:110 «Телесную карту» презентовала в Пскове петербургская художница 07.04.2022, 14:540 Первое видео проекта «Псковские народные сказки» доступно к просмотру 07.04.2022, 14:270 Акция «Книги вместо билетов» проходит в псковском театре
06.04.2022, 20:550 Спектакль «Человек из Подольска» покажет в Пскове Донецкий молодежный театр 04.04.2022, 17:420 «Телесная карта»: выставка петербургской художницы откроется в Пскове 7 апреля 04.04.2022, 15:300 На концерт певца JONY приглашают псковичей 02.04.2022, 13:051 Телепрограмма о худруке псковского драмтеатра вышла в эфир
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru