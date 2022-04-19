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Влюбленных псковичей приглашают на репетицию свадьбы в особняк Лавриновского

Масштабное мероприятие для молодых пар, которые решили пожениться, пройдет в особняке Лавриновского, известного псковичам как Дворец бракосочетания, 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Молодожены смогут пообщаться с ведущими свадебными специалистами, увидеть постановочную регистрацию свадьбы по индивидуальному сценарию.

На мероприятии также состоится показ свадебных платьев от брендового модельера из Санкт-Петербурга с полным образом от стилистов и свадебным букетом. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть концертную программу от Елизаветы Матрешки и сестер Лабусовых, попробовать угощения и увидеть вечерний фейерверк.

Молодые пары смогут испытать на себе видеоспецэффект bullet time и получить 3D клип. Потрясающий эффект «замороженного» времени, заметили в ТКД. Ведущие специалисты свадебной индустрии расскажут не только о модных свадебных трендах, но и поделятся информацией о том, как легко подготовиться к свадьбе.

Мероприятие начнется в 17:00. Адрес: город Псков, улица Детская, 2. По всем вопросам и бронированию мест можно обращаться по телефону: 8-921-508-82-80.