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Сергей Жаворонок рассказал о первых проектах на посту директора псковской филармонии

О своих первых проектах на посту директора Псковской областной филармонии рассказал Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работы много, работа интересная. Для меня это не только новое место работы, но и новый город. Работа в филармонии – это всегда интересно, динамично, каждый раз решение новых задач и вызовов. Я приехал из Санкт-Петербурга и с февраля занимаю новую должность. Спустя 5 месяцев работы делаю главный вывод: у филармонии прекрасная команда. Я говорю о музыкантах, технических и офисно-административных работниках. С такой командой можно сворачивать горы», – оценил он.

Первым проектом, с которым столкнулся Сергей Жаворонк на посту директора филармонии, был концерт под открытым небом в Самолве.

«Это был проект, которым может гордиться вся наша команда. Местность была сложной с точки зрения организации и проведения. Имею ввиду транспортную доступность, последние 30 километров дороги занимает гравийка – нелегкий путь. Но нам удалось реализовать проект», – отметил он.

Кроме того, он назвал главную идею концертов «На страже мира» – каждый год их планируют делать на новых площадках.

Также кинофестиваль «Западные ворота» был серьезным вызовом для нового директора учреждения.

«Видя ситуацию изнутри, скажу, что какие-то шероховатости можно было исправить. Но все приглашенные медийные лица уехали довольными – важный показатель. Также была хорошая наполняемость залов. Когда мы с коллегами из "Ленфильма" общались о наполняемости, то узнали, что в мировой практике всегда на кинофестивалях до отказа забиты залы в день открытия, но на конкурсную программу на 30% чаще всего заполняются», – добавил Сергей Жаворонок.