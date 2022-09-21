Сцена / Новости

Имя подберут для искусственного интеллекта псковской филармонии

Нейросеть будет генерировать визуальное сопровождение для концертов Псковской областной филармонии. «Новому сотруднику» учреждения планируют дать имя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Фото: Псковская областная филармония

«Новым сотрудником БКЗ Псковской областной филармонии стала нейросеть. Весь сезон искусственный интеллект будет генерировать визуальное сопровождение для всех "взрослых" концертов филармонии. В скором времени мы дадим ему имя по итогам голосования среди псковичей», – отметили сотрудники.

Использование нейросети при создании атмосферы музыкального концерта – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект впервые поучаствует в концерте-открытии 79-го сезона в Псковской областной филармонии.

Смотрите также Искусственный интеллект задействуют при открытии 79-го сезона в псковской филармонии

Напомним, концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.

Билеты в кассе БКЗ и на сайте.