Имя подберут для искусственного интеллекта псковской филармонии

Нейросеть будет генерировать визуальное сопровождение для концертов Псковской областной филармонии. «Новому сотруднику» учреждения планируют дать имя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.
Фото: Псковская областная филармония
«Новым сотрудником БКЗ Псковской областной филармонии стала нейросеть. Весь сезон искусственный интеллект будет генерировать визуальное сопровождение для всех "взрослых" концертов филармонии. В скором времени мы дадим ему имя по итогам голосования среди псковичей», – отметили сотрудники.
Использование нейросети при создании атмосферы музыкального концерта – прием новый и практически не имеющий аналогов в отечественной практике.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект впервые поучаствует в концерте-открытии 79-го сезона в Псковской областной филармонии.
Напомним, концерт-открытие пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии в 18:00.
Билеты в кассе БКЗ и на сайте.