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Энциклопедию «10 великих битв 1941-1945 г.г.» презентует в Пскове Сергей Полонский

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Встреча с писателем, военврачом, вице-президентом Ассоциации ветеранов боевых действий Северо-Запада России, членом Русского географического общества Сергеем Полонским состоится в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 9 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. В рамках мероприятия запланирована презентация книги «10 великих битв 1941-1945 г.г.» . 

Мероприятие начнется в 13.00 в актовом зале библиотеки на улице Профсоюзной, 2, 1-й этаж.

Встреча приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и проводится в рамках I этапа героико-патриотической экспедиции Сергея Полонского «Никто не забыт, ничто не забыто».

«Поговорим о чести, долге, любви к Родине и о том, почему важно сохранять историческую память и преемственность поколений. Вспомним героев и уроки истории. Сергей Иванович расскажет реальные истории из жизни, поделится своим опытом преодоления трудностей и представит написанную им школьную энциклопедию "10 великих битв 1941-1945 г.г."», - рассказали в библиотеке.

В октябре 2025 года в учреждении Сергей Полонский уже презентовал свою книгу - «20 великих битв Второй мировой войны», которая есть в фонде.

Вход свободный.

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