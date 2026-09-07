 
Культура

Выставка акварельной живописи авторов из Донецка открылась в Изборске

0

Выставка «Цветы и горизонты: акварельные истории» из собрания Донецкого республиканского художественного музея открылась в Детском центре Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Авторы из Донецка, члены Союза художников России Елена Григорьева, Светлана Дорошенко и Ксения Шевченко нашли вдохновение в том, что щедро дарит человеку природа – живописные виды родного Донбасса и цветочные натюрморты: чарующие розы и орхидеи, белые, кремовые, пурпурные или зеленовато-желтые магнолии, упрямые и дерзкие камыши – оживают в акварелях художников», – анонсировали в музее. 

Многие работы, представленные на выставке, выполнены в технике travailler dans l’eau – акварельного рисунка «по мокрому», требующей от художника точности в выборе тона и, одновременно, дарующей часто непредсказуемый результат и широкие возможности для импровизации. В пейзажах Елены Григорьевой – «Мост в мечту», «Набережная реки Кальмиус», «Кряж» – полная цветовых нюансов природа Донетчины обретает романтический флер таинственности и метафизической недосказанности.

Отдельная тема выставки – материнство и детство: портреты маленьких ангелоподобных детей напомнят о божественном происхождении всего сущего.

Выставку «Цветы и горизонты: акварельные истории» можно посмотреть в Детском музейном центре – ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32 (Дом купца Шведова).

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026