Выставка акварельной живописи авторов из Донецка открылась в Изборске

Выставка «Цветы и горизонты: акварельные истории» из собрания Донецкого республиканского художественного музея открылась в Детском центре Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: музей-заповедник «Изборск»
Многие работы, представленные на выставке, выполнены в технике travailler dans l’eau – акварельного рисунка «по мокрому», требующей от художника точности в выборе тона и, одновременно, дарующей часто непредсказуемый результат и широкие возможности для импровизации. В пейзажах Елены Григорьевой – «Мост в мечту», «Набережная реки Кальмиус», «Кряж» – полная цветовых нюансов природа Донетчины обретает романтический флер таинственности и метафизической недосказанности.
Отдельная тема выставки – материнство и детство: портреты маленьких ангелоподобных детей напомнят о божественном происхождении всего сущего.
Выставку «Цветы и горизонты: акварельные истории» можно посмотреть в Детском музейном центре – ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32 (Дом купца Шведова).