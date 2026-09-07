Выставка акварельной живописи авторов из Донецка открылась в Изборске

Выставка «Цветы и горизонты: акварельные истории» из собрания Донецкого республиканского художественного музея открылась в Детском центре Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Авторы из Донецка, члены Союза художников России Елена Григорьева, Светлана Дорошенко и Ксения Шевченко нашли вдохновение в том, что щедро дарит человеку природа – живописные виды родного Донбасса и цветочные натюрморты: чарующие розы и орхидеи, белые, кремовые, пурпурные или зеленовато-желтые магнолии, упрямые и дерзкие камыши – оживают в акварелях художников», – анонсировали в музее.

Многие работы, представленные на выставке, выполнены в технике travailler dans l’eau – акварельного рисунка «по мокрому», требующей от художника точности в выборе тона и, одновременно, дарующей часто непредсказуемый результат и широкие возможности для импровизации. В пейзажах Елены Григорьевой – «Мост в мечту», «Набережная реки Кальмиус», «Кряж» – полная цветовых нюансов природа Донетчины обретает романтический флер таинственности и метафизической недосказанности.

Отдельная тема выставки – материнство и детство: портреты маленьких ангелоподобных детей напомнят о божественном происхождении всего сущего.

Выставку «Цветы и горизонты: акварельные истории» можно посмотреть в Детском музейном центре – ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32 (Дом купца Шведова).