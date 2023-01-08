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Заведующую труппой Псковского театра драмы наградили медалью «За труды в культуре и искусстве»

Заведующая труппой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Гертруда Авдюкова награждена медалью «За труды в культуре и искусстве». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Эта государственная награда – признание вашей многолетней плодотворной деятельности. Богатый опыт, профессионализм всегда позволяют вам находить решения самых сложных задач. Желаю вам успехов, благополучия, энергии и новых достижений», – говорится в правительственной телеграмме в адрес Гертруды Федоровны от первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Гертруда Федоровна! Весь коллектив Псковского театра драмы, служению которому вы отдали больше 30 лет жизни, сердечно поздравляет вас с почетной, заслуженной наградой и присоединяется к пожеланиям, которые сегодня стекаются в ваш адрес со всей страны», - добавили в театре.