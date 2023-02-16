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Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы превысила 94%

В феврале заполняемость зала на спектаклях Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина составила 94,8 %. 5 927 человек посетили театр в прошлом месяце, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

В январе 2023 года посещаемость театра составила 93,97 %, театр посетило 5 225 зрителей. Из них 19 % – молодые люди, владельцы «Пушкинской карты».

В феврале посещаемость театра выросла до 94,8 %. Театр посетили 5 927 человек, из них 23 % – по «Пушкинской карте».

Афишу Псковского театра драмы (на данный момент открыта продажа билетов до 1 мая) можно посмотреть на официальном сайте театра.

В марте драматический театр покажет в Пскове 33 спектакля – количество показов в этом месяце будет меньше обычного в связи с гастролями в Москву. В апрельскую афишу вошло 43 показа спектаклей.