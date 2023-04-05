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Ассоциация национальных театров России открыла новостной портал

Новостной портал Ассоциации национальных театров России, участником которой является Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, начал работу 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского драмтеатра.

В театре напомнили, что Ассоциация национальных театров России была учреждена в начале 2022 года. В состав Совета Ассоциации входят руководители семи национальных театров, в том числе художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, председатель – художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Ответственным секретарем Совета является арт-директор псковского театра Андрей Пронин.

7 апреля – дата официального открытия новостного портала Ассоциации национальных театров России. Задача портала – познакомить широкую аудиторию с деятельностью и спецификой национальных театров, которых в ассоциации 40, а всего в стране – больше 50. Издание будет пополняться информацией ежедневно и постарается охватить важные события во всех национальных театрах – а таких событий, ярких, значимых и вызывающих интерес не только в пределах одного конкретного региона, но и во всероссийском масштабе, в национальных театрах происходит множество, отметили в театре.

Посетители сайта найдут здесь новости о премьерах и гастролях, о театральных фестивалях и награждениях, интервью с сотрудниками театров и комментарии театроведов, критиков. В разделе «Даты» будут публиковаться значимые события театрального календаря, это, можно сказать, «театр в лицах», поскольку здесь преимущественно будет появляться информация о выдающихся деятелях культуры современности – артистах, режиссерах, художниках, педагогах, руководителях национальных театров, рассказали в театре. В «Медиа» – фото- и видеорепортажи, интервью.

Новостной портал – один из проектов Ассоциации национальных театров России, основанной под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра) в 2022 году. Ассоциация создана с целью поддержки национальных театров, популяризации их деятельности, сохранения и развития национальных культур и языков. Инициатором создания Ассоциации выступил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.