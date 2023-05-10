Сцена / Новости

Прием заявок на конкурс исполнителей Пушкина продлили в Псковской области

Еще неделя появится в запасе у псковичей, желающих принять участие в открытом региональном конкурсе исполнителей «Живое пушкинское слово». В Великих Луках заявки будут приниматься до 5 июня, в Пскове – до 7 июня. 10 июня организаторы конкурса обещают разослать участникам приглашения в полуфинал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Более 80 заявок получили организаторы открытого творческого конкурса «Живое пушкинское слово», но в связи с экзаменационным периодом в учебных заведениях, с празднованием дня рождения Пушкина и просьбами псковичей прием заявок было решено продлить еще на неделю.

Напомним, что Псков и Великие Луки станут центрами проведения конкурса. В июне в двух столицах региона пройдут полуфиналы, в ходе которых наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу; в июле состоится публичный финал конкурса; осенью победители вместе с профессионалами выступят в Пскове с литературно-музыкальной программой.

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Для справедливости соревновательного процесса конкурсантов разделят на две категории: студенты творческих специальностей, артисты любительских студий; участники без профессиональной подготовки. Также будет две номинации: декламация и вокальное исполнение.

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь.

Прием заявок уже стартовал и завершится 5 июня в Великих Луках и 7 июня в Пскове.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД, Псковского и Великолукского драматических театров.