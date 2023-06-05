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Псковский театр драмы покажет премьеру к 225-летию со дня рождения Пушкина

Премьера по одному из произведений Александра Пушкина пройдет в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Совещание 6 июня, в День русского языка и день рождения великого поэта, провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Открывая встречу, Татьяна Голикова напомнила, что в 2022 году распоряжением правительства был утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта. В него вошли 75 событий, реализация которых идет полным ходом. Вместе с тем мероприятия этим планом не исчерпываются, отметила она.

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о событиях, которые были организованы в честь дня рождения А. С. Пушкина в 2023 году, а также доложила о подготовке празднования юбилея великого поэта в 2024 году. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина она перечислила в числе тех театров, где готовятся премьеры по Пушкину.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил провести в следующем году 6 июня Дни Пушкинской поэзии и русской культуры по всей России. Сейчас подобный фестиваль проходит в селе Михайловском Псковской области.

Обращаясь к участникам заседания, Михаил Ведерников поблагодарил за включение области в план юбилейных мероприятий. «Псковская земля является своего рода меккой для пушкинистов, почитателей русской поэзии, для всех, кто интересуется золотым веком нашей литературы», — заметил глава региона.

Отдельно губернатор остановился на проведении Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, рассказал о давней истории праздника, который с 1967 года проводится ежегодно. Особый акцент он сделал на усилиях региона по его «глубокой перезагрузке». Поиск новых форматов, заметил Михаил Ведерников, начался в 2019 году благодаря идеям митрополита Псковского и Порховского Тихона, поддержке администрации президента, правительства, Минкульта, Минпросвещения с целью вернуть интерес к Михайловскому.

«Мы кардинально поменяли программу, дополнили ее современными форматами, расширили концепцию. В мероприятие мы интегрировали программу "Школьной классики“, добавили музыкальные выступления, поэтические ринги, начали приглашать известных актеров и коллективы. Расширили географию праздника», — рассказал Михаил Ведерников и добавил, что усилия не оказались напрасными. В 2019 году праздник на всех площадках собрал порядка 30 тысяч человек, а в текущем году — порядка 40 тысяч гостей.

Михаил Ведерников также поделился планами по дальнейшему развитию формата Дней Пушкинской поэзии. Ожидается, что деловая программа будет расширена, задействовано больше площадок, федеральных артистов. Планируется совместить программы Дней Пушкинской поэзии и международного кинофестиваля «Западные ворота». В завершении выступления глава региона также выступил с рядом предложений. В их числе — создание круглогодичного Всероссийского пушкинского центра, на базе которого может быть организована серьезная работа с детьми, а также организация субсидированных поездок школьников в Пушкиногорье.

В правительстве напомнили, что в следующем году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В сентябре 2021 года распоряжением правительства создан организационный комитет, в состав которого включен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.