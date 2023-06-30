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Псковский театр драмы приглашает на курсы актерского мастерства

Театральная мастерская «Гвозди» приглашает подростков от 12 лет и взрослых познакомиться с азами актерского мастерства на летнем спецкурсе, который стартует 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

«На занятиях вас ждут игровые упражнения, направленные на развитие наблюдательности и творческого воображения, умение контролировать и переключать внимание, чувствовать партнера и откликаться на невербальные сигналы. Техника актерского тренинга нужна не только актерам. Психофизический тренинг полезен каждому, кто хочет исследовать себя, преодолеть барьеры в общении и научиться работать в команде», – рассказали в театре.

Тренинг пройдет с 21 по 27 августа с 18:30 до 20:30 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Стоимость курса: 2 800 рублей

Педагог: режиссер псковского театра драмы, художественный руководитель Детской театральной мастерской «Гвозди» Александр Суховский. Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону: +7 911 395-77-63.

В театре напомнили, что новый набор в детскую театральную мастерскую «Гвозди» (для детей от 8 до 18 лет) пройдет в начале учебного года.