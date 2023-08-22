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Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор, первое прослушивание пройдет 5 сентября в Псковском театре драмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

«В студию приглашаются ребята от 8 до 18 лет. У вашего ребенка есть актерский талант, но вы не знаете, как развить его способности? При нашем театре работает студия актерского мастерства для детей и подростков. Занятия с профессиональными педагогами помогут ребенку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику», - рассказали в театре.

Мастерская находится во втором здании Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13а) на третьем этаже.

Участникам необходимо прочитать художественный текст на свой выбор (прозаический отрывок, стихотворение, басня). В качестве необязательного дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.



Дети будут заниматься два раза в неделю (вторник и четверг). Занятия в студии платные. Запись на прослушивание и справки по телефону: +7 (911) 395-77-63 (директор мастерской Марина Николаева). Просим участников записаться на прослушивание до 1 сентября.