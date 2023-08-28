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Псковская областная филармония стала номинантом премии «Культура онлайн»

Псковская областная филармония стала номинантом премии «Культура онлайн» Российского фонда культуры. Об этом сообщается на сайте премии.

Голосование за выбор финалистов и лауреатов международной премии «Культура онлайн» Российского фонда культуры завершено. Из 300 заявок экспертному совету удалось отобрать тех, кто совсем скоро получат свои заслуженные награды. Голосование за победителей прошло в онлайн-формате.

«Несмотря на четко заданный регламент и критерии отбора, выбор был непростым, ведь проекты участников поражали своей креативностью, смелостью и размахом. Экспертный совет выбирал победителей, опираясь в первую очередь на самые главные критерии: инновационность, социальную значимость, охват аудитории, пользовательский опыт, масштабируемость и культурную ценность», - отметили организаторы премии.

В список финалистов международной премии «Культура онлайн» 2023 вошли 35 проектов в 7 номинациях.

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Псковская областная Филармония попала в число номинантов сразу по двум направлениям: «Лучшее IT-решение для культурной сферы» (искусственный интеллект на службе филармонии) и «Лучшая коллобарация» (новогодняя digital-сказка «Щелкунчик»).

Церемония награждения победителей состоится 15 ноября в 17:00 по московскому времени в формате онлайн на официальном сайте премии «Культура онлайн»: culturaonline.ru, а также сайтах партнеров.