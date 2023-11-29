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Порядка 300 тысяч зрителей посетили мероприятия Театрально-концертной дирекции региона в этом году

Около 300 тысяч человек посетили фестивали и праздники, организованные Театрально-концертной дирекции Псковской области, в 2023 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила директор центра проектной деятельной ТКД Татьяна Мартынова.

«Театрально-концертная дирекция в этом году приняла участие в организации порядка 70 мероприятий, из них - 20 были огромные и масштабные, 40 - небольшие, скромные официальные мероприятия, церемонии, около 10 мероприятий - региональные, например, Крымская весна в Детском парке, открытие официальных церемоний года, вручение государственных наград и так далее», - рассказала она.

Важным показателем по статистике для учреждение является зрительская аудитория.

«Порядка 300 тысяч человек посетили наши праздники и фестивали в этом году. Цифра, на мой взгляд, достаточно впечатляющая. Много известных людей посетили регион в этом году: Гоша Куценко, Оксана Федорова, группа "Сироткин", Игорь Бутман, Петр Налич, Валерий Гергиев, Семен Стругачев. У нас была возможность с ними познакомиться, пообщаться, увидеть их на наших сценах», - привела цифры гость студии..