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Объявлен набор учеников в псковскую детскую театральную мастерскую «Гвозди»

Объявлен набор учеников детскую театральную мастерскую «Гвозди» в Пскове. Прослушивания кандидатов пройдут в Псковском театре драмы 9 и 10 сентября в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Участникам необходимо прочитать художественный текст на свой выбор (прозаический отрывок, стихотворение, басня). В качестве дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина

«Занятия с профессиональными педагогами помогут ребенку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику», – отмечают в театральной студии «Гвозди».

Периодичность занятий – два раза в неделю.

Справки по телефону: +7 (911) 385-73-04 (директор мастерской Мария Кузьмина).