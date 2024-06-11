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Об интересных событиях в городе в эти выходные рассказал глава Пскова

Глава Пскова Борис Елкин поделился с подписчиками в соцсетях подборкой интересных событий в городе на текущие выходные, 31 августа и 1 сентября.

Градоначальник рекомендовал:

погулять по выставке «Россия начинается здесь» (Финский парк, суббота. с 13:00 до 22:00);

окунуться в белорусский колорит и приобрести товары на Витебском подворье (Финский парк, суббота, с 13:00 до 18:00);

сходить на премьеру спектакля «Амфитрион» или посмотреть спектакль «Влюбленные» (Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 13, суббота и воскресенье, в 19:00);

принять участие в интерактивной программе «Моё уникальное Я» (ГКЦ, пл. Победы, 1, воскресенье, в 9:00);

стать участником занятия клуба «Рио-Рита» (Дом Офицеров, Кирсанова, 5а, воскресенье. в 18:00);

отметить День знаний и подготовиться к началу нового учебного года.

«Желаю всем замечательных выходных!» - подытожил Борис Елкин.