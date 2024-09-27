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Псковская «Лешуга» стала лауреатом премии в области событийного туризма

Окружной этап Центрального и Северо-Западного федеральных округов международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024 прошёл 5-6 октября в Ярославле. Лауреатами премии стали два проекта Театрально-концертной дирекции Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Фотографии: пресс-служба ТКД

Лауреатами премии стали проекты ТКД «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» и «Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков "Лешуга-2024"» в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 000 человек».

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В финале Международной премии Russian Event Awards 2024, которая пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября, на суд жюри ТКД представит три проекта. К уже перечисленным выше добавится проект выставки «Россия начинается здесь».

«С нетерпением ждём финального этапа! Принимаем поздравления», - добавили в ТКД.