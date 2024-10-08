Сцена / Новости

Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» покажут в день памяти поэта в Пскове

В день памяти Александра Пушкина,10 февраля, в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится второй концертный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как сообщили в концертном зале, мультфильм «Пушкин и Михайловское. Продолжение» представляет собой увлекательное произведение, в котором рассказывается о том, как молодой Александр Пушкин оказался в ссылке в селе Михайловское. Здесь, среди полей, холмов, лесов и рек, с поэтом произошло чудо: спустя два года он превратился в гениального поэта, став тем Пушкиным, которого знает и любит вся Россия.

«"Пушкин и Михайловское. Продолжение" — это волшебная сказка, которая так нравится детям. В мультфильме представлены правдивые и вымышленные истории о том, как молодой поэт переживает увлекательные приключения, которые становятся источником вдохновения для его творчества. Поэт преодолевает различные препятствия вместе с настоящими друзьями, что может послужить поучительным примером для юных зрителей», - рассказали в ТКД.

В рамках концерта будут представлены два отделения, каждое из которых будет посвящено определенному времени года.

Первое отделение — «Зима» — будет наполнено волшебством и сказками. В это время Пушкин предстанет перед зрителями в образе ребенка, который играет и веселится, празднуя Масленицу и Рождество.

Во втором отделении — «Весна» — будет раскрыта тема взросления. Пушкин осознает свой дар как служение и начинает задумываться о семейной жизни, а также прозревает свою будущую судьбу.

В исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучат мелодии, исполненные на арфе, гитаре и редких духовых инструментах, создавая неповторимую гармонию звуков, рассказали в ТКД.

Стихи Александра Пушкина будут исполнены в живом исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.

Концерт будет проходить в двух отделениях по 45 минут с одним антрактом.

Дирижёр оркестра — Алексей Репников. Режиссёр мультфильма — Екатерина Гаврюшкина. Композитор — Вячеслав Круглик.

Категория 6+