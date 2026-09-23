Автор «голоса Хрюши» и сценариев для мультсериала «Фиксики» научила читателей псковской библиотеки делать мультики

Писатель, журналист и сценарист, член Московского отделения Союза писателей России Елена Усачёва в рамках фестиваля «Книжная яблоня» провела мастер-класс для юных читателей библиотеки «Родник»: «Смешарики», «Фиксики», «Домики» – как пишутся истории для топовых сериалов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Елена Усачёва рассказала детям, что её называют «голосом Хрюши», поскольку она писала тексты, которые произносил персонаж в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Помимо этого, она придумывает сюжеты для мультсериала «Фиксики», написала несколько десятков книг для детей и подростков, а также любит сочинять «ужастики».

Писательница рассказала, как люди придумали мультипликацию, показала школьникам самые первые в мире мультфильмы, а также продемонстрировала прибор под названием праксинаскоп, с помощью которого можно создавать из рисунков движущиеся картинки, используя способность человеческого мозга мысленно дорисовывать движения.

После этого Елена Усачёва предложила детям попробовать нарисовать несколько простых картинок, на которых предметы перемещаются или меняется поза у персонажа, а потом оживить их, раскрутив в праксинаскопе. Школьники нарисовали много картинок, а потом смотрели, как они оживают.

Встреча закончилась совместным распеванием песни из мультсериала «Фиксики» и автограф-сессией: каждый участник мастер-класса получил открытку с подписью Елены Усачёвой. Она также пригласила всех на книжную ярмарку, которая откроется в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва 25 сентября, и подарила библиотеке «Родник» свою книгу.

Напомним, ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня» начался в Пскове 23 сентября и продлится до 27 сентября. В этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит его при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и поэтому он как никогда наполнен интересными мероприятиями при участии многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью.

В фестивале будут задействованы все виды творческой активности, которые так или иначе связаны с книгой: театр, музыка, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликация. При этом псковичи смогут не только посмотреть и послушать, как занимаются творчеством профессионалы, но и сами получат возможность проявить себя в искусстве.

А грандиозная книжная ярмарка в рамках фестиваля позволит жителями Пскова приобрести книги от лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Эвлорин», «Гудвин».