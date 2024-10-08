Сцена / Новости

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города

С 25 апреля по 9 мая на территории Псковского кремля пройдут показы мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Великой Победы. Крепостная стена Довмонтова города станет огромным экраном, на котором благодаря мультимедийным технологиям оживет история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» погрузит зрителей в атмосферу тех трагических лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на Псковскую землю.

Центральной нитью повествования станет рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населённых пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие. 22 апреля 1945 года, бойцы вышли к столице Третьего рейха, оставались считанные километры до Рейхстага, начались самые жестокие бои. День за днем, час за часом солдаты шли вперед, преодолевая сопротивление врага. И вот, 30 апреля, после бесчисленных испытаний и потерь, Знамя Победы развивалось на вершине главного здания фашисткой Германии, пришло осознание — «Победа!», рассказали в ТКД.

«Приглашаем всех жителей и гостей города прикоснуться к великой истории, вспомнить подвиг наших предков и вместе отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны», - отметили в дирекции.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы – правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, ПРОМО «Равные возможности». Генеральный спонсор проекта - ПАО «Сбербанк».