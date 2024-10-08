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Известные российские писатели примут участие в Днях Пушкинской поэзии

Известные российские писатели примут участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры с 6 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В состав делегации входят литераторы из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Сыктывкара, Махачкалы, Петрозаводска, Барнаула, Кургана, а также Донецка и Луганска.

6 июня в 12:00 литераторы возложат цветы к памятнику «Пушкин и Крестьянка», поприветствуют гостей праздника и прочитают свои стихи.

В 15.00 начнутся творческие встречи поэтов в Псковской областной библиотеке имени Курбатова, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина и в библиотеке «Родник» имени Золотцева.

Общение со зрителями продолжится на следующий день, 7 июня, в Пушкинских Горах – на исторической сцене и на поляне в сельце «Михайловское».

8 июня в Детской музыкальной школе №1 имени Римского-Корсакова состоится литературно-художественный вечер, посвященный празднованию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.