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Псковский театр драмы выступит на фестивале «Территория. Кидс» в Москве

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 3 июля покажет бэби-спектакль «Год Жирафа» режиссера Александры Ловянниковой на фестивале «Территория. Кидс» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

С 3 по 13 июля в Москве в рамках международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» пройдет IV детский фестиваль современного искусства «Территория. Кидс» – масштабный проект, объединяющий театр, музыку, современную драматургию, поэзию и образовательные практики.

В этом году фестиваль, арт-директором которого является заслуженная артистка России Юлия Пересильд, представит около 50-ти событий на четырех площадках: Амфитеатр в музейном парке «Политех», Водная сцена на Патриках, Сцена на Чистопрудном бульваре и Московский музей современного искусства на Петровке.

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 3 июля покажет бэби-спектакль «Год Жирафа» режиссера Александры Ловянниковой на площадке Московского музея современного искусства. Жираф, небольшая плюшевая игрушка, «оживляемая» актерами, вместе с маленькими зрителями узнает, что такое времена года и чем они отличаются друг от друга.

Отметим, в последние годы Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина развивает бэби-направление. В 2018 году «Год Жирафа» стал первым спектаклем театра для самых маленьких зрителей, который встретил теплый отклик у публики. В 2021 году было принято решение открыть репертуарный бэби-театр – «Маленький театр». Сейчас в его афише три бэби-спектакля Александры Ловянниковой.

Псковский театр драмы и ранее участвовал в фестивале «Территория. Кидс». В 2021 году в Москве был показан бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра». А спектакль «Год Жирафа» в 2019 году участвовал в фестивале «КукArt» в Санкт-Петербурге.

Фестиваль откроет премьера спектакля «Вафельное сердце» с Юлией Пересильд и Павлом Акимкиным. Среди участников «Территории. Кидс»: московские театры – Электротеатр Станиславский, Театр имени Вл. Маяковского, театр «Практика», театр клоунады «Микос», театр «КукLab»; петербургские – уличный театр «Vokrug», «Театральный проект 27»; Воронежский театр кукол имени В. А. Вольховского и другие.