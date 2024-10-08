Сцена / Новости

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове

Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина, прослушивания пройдут 6 и 7 сентября в 17:00 в театре.

Фото: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Детская театральная мастерская Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков от 8 до 18 лет.

Занятия с профессиональными педагогами помогут ребенку раскрыться, обнаружить новые таланты и преодолеть страх публичного выступления и выхода на сцену. В ходе тренингов студийцы знакомятся с актерской профессией и театральным закулисьем, занимаются сценической речью и пластикой, учатся импровизации и работе в команде.

Занятия проходят два раза в неделю.

Записаться на прослушивание и задать интересующие вопросы можно в официальной группе мастерской «ВКонтакте».

Необходимо зарегистрироваться на прослушивание до 4 сентября.

Участникам нужно будет прочитать художественный текст на свой выбор (прозаический отрывок, стихотворение, басня) или исполнить песню.