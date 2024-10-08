Сцена / Новости

Псковский театр драмы встретили на Алтае по национальному обычаю

С 25 по 30 сентября Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит программу из шести спектаклей на сцене Национального драматического театра имени П. В. Кучияка в столице Республики Алтай, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Сегодня, 24 сентября, псковскую труппу торжественно приветствовали в Театре имени П. В. Кучияка актеры и дирекция. Артист Вадим Деев исполнил песню в технике горлового пения, аккомпанируя на традиционном инструменте алтайцев топшууре. Псковичей угостили молоком с лакомством боорсоки.

«Мы приветствуем вас на сакральной земле, ведь Алтай занимает первое место по экологической чистоте. Пусть Алтай радушно примет вас! Желаем, чтобы ваши спектакли прошли очень хорошо, чтобы и зрители, и вы остались довольны», — обратилась к гостям главный режиссер театра Эмма Иришева.

Накануне сотрудники театра посетили Национальный музей Республики Алтай и поднялись на смотровую площадку горного курорта Манжерок.

Представители театра напомнили, в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» Псковский театр драмы покажет в Горно-Алтайске спектакли «Глядя в небеса…» (25 и 26 сентября), «Ревизор» (27 сентября), «Пигмалион» (28 сентября), «Большое космическое путешествие» (28 сентября), «Год Жирафа» (29 и 30 сентября), «Метель» (29 и 30 сентября). Это один из самых масштабных выездов труппы Псковского театра драмы за последние годы — всего состоится 17 показов спектаклей (три из них — благотворительные), а в гастролях примут участие больше 60-ти человек. Кроме того, Псковский театр драмы впервые гастролирует в Республике Алтай и выступает на сцене Национального театра имени П. В. Кучияка.