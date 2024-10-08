Сцена / Новости

Завершились «Большие гастроли» Псковского театра драмы на Алтае

Завершились «Большие гастроли» Псковского театра драмы на Алтае. Как сообщает федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт», минувшие гастроли стали первыми для театра в Республике Алтай.

Фотографии пресс-службы правительства Республики Алтай

Программа «Большие гастроли» впервые в истории связала театры двух регионов: Псковский театр драмы впервые гастролировал в Республике Алтай и выступал на сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияка. Это был один из самых масштабных выездов труппы Псковского театра за последние годы: состоялось 17 показов спектаклей, а в гастролях приняли участие больше 60-ти человек. С 25 по 30 сентября прошли показы спектаклей «Глядя в небеса…», «Ревизор», «Большое космическое путешествие», «Пигмалион», «Год Жирафа» и «Метель».

Художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев отметил: «В Горно-Алтайске мы представили программу из шести спектаклей, которая, надеемся, продемонстрировала зрителям Республики Алтай разнообразие нашей творческой палитры. Особенно важным было для нас провести благотворительные показы для семей героев специальной военной операции. На каждом спектакле мы видели аншлаги и получили множество восторженных отзывов зрителей, что еще раз подтверждает значимость такого культурного обмена. Мы благодарим Минкультуры России и программу «Большие гастроли» за возможность представить свои спектакли в удивительном национальном регионе и благодарим Театр имени Павла Васильевича Кучияка и правительство Республики Алтай за радушный прием».

Открылись гастроли 25 и 26 сентября показами спектакля-концерта к юбилею Победы «Глядя в небеса…» в постановке заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Месхиева. Его литературной основой стали подлинные исторические документы – солдатские письма 1941-45 годов, в основном написанные псковичами и жителями Псковской области. Также в спектакле прозвучали стихи Давида Самойлова, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Константина Ваншенкина, Роберта Рождественского. Актеры и музыканты театра исполнили песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе.

27 сентября алтайским зрителям был представлен спектакль-фантазия «Ревизор» на темы комедии Николая Гоголя. Режиссер спектакля Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко скорректировал привычный жанр «Ревизора». Его постановка – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. Спектакль стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

28 сентября для юных зрителей Псковский театр показал «Большое космическое путешествие» по пьесе Петра Вяткина. Герой спектакля грезил космосом. Однажды он даже попробовал нарисовать то место, где ему хочется побывать, правда, не смог придумать, кто живет на других планетах. Но один день изменил всю жизнь мальчика – вдруг он отправился в большое космическое путешествие и побывал на разноцветных планетах, познакомился с их необычными жителями, научил их пользоваться предметами с Земли, потанцевал с ними и даже угостил своими любимыми конфетами.

В этот же вечер был представлен спектакль «Пигмалион» по известной пьесе Бернарда Шоу. Его сюжет хорошо известен с античных времен. Как гениальному скульптору Пигмалиону удалось создать прекрасное изваяние Галатеи, так и английский профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Наблюдать за взаимоотношениями мужчины и женщины в спектакле Дамира Салимзянова не менее любопытно, чем за магией преображения Элизы.

29 и 30 сентября состоялись показы еще одного спектакля для самых маленьких – «Год жирафа» в постановке Александры Ловянниковой. Это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра.

Завершились гастроли Псковского театра спектаклем «Метель» по мотивам повести Александра Пушкина в постановке Алессандры Джунтини. Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощало на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплелись мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить.

Первый театральный сезон в Народном доме имени А.С. Пушкина – ныне Псковском академическом театре драмы – открылся в 1906 году. На псковской сцене выступали легендарные актеры Владимир Давыдов, Вера Комиссаржевская, Мария Савина, Юрий Юрьев, Екатерина Корчагина-Александровская, оперный певец Федор Шаляпин.

Сегодня Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (филиал Александринского театра) является одним из ведущих театров в регионах, соответствует трендам современного театрального мира и востребован не только псковичами и гостями города, но и лучшими театральными фестивалями, отмечает «Росконцерт».

Программа «Большие гастроли» реализуется согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.