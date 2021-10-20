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Смешно ли тебе, зритель, смешно ли тебе, псковский?

Прохладным вечером 19 числа состоялась премьера в Псковском театре драмы, публике представили спектакль «Пленные духи».

Режиссер постановки Айрат Абушахманов, актеры наши. По удивительной неслучайности действие пьесы разворачивается 19 числа. Так у зрителя появляется возможность еще раз прожить свой день, только уже в роли наблюдателя за чужой жизнью. С первых минут обыватель, как Алиса, следует за образом Прекрасной Дамы, который собирается увлечь за собой не только героев действа, но и всех вокруг.

Театральная афиша обещала снизить пафос персонажей пьесы, превратив трагичную человеческую историю знаковых фигур мировой культуры и науки - Андрея Белого и семейств Блоков и Менделеевых - в комедию. Однако интеллектуальная пропасть между яркими представителями русской интеллигенции и залом ощущается с первых минут до финальных титров.

Умный текст пьесы братьев Пресняковых приятно слышать даже от псковских актеров (в кои-то веки Виктор Яковлев сыграл не самого себя), но уйти во внутреннее Шахматово не получается (Максим Плеханов постоянно напоминал, что мы в Пскове, в театре, прикованы к креслам и смотрим не то Чехова, не то Достоевского, не то Пушкина). Медлительность постановки откровенно утомляет. Зритель живет от шутки до шутки, а между ними нет никакого воздуха, никакого шелка и тумана Прекрасной блоковской Дамы. Душно и хочется выйти вон, оставив творческую интеллигенцию решать свои высокоморальные проблемы в гордом одиночестве.

Сюжетная линия «Пленных духов» цепляет своими отсылками к любовному треугольнику Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой, жены Блока. Однако по ходу пьесы становится понятно, что это безугольник, вся история не про любовь, а про откровенно сумасшедших людей. Чем ближе конец, тем чаще актеры разражаются истерическими монологами о том, как сложно жить, если ты не такой, как все, то бишь, гениальный.

Творческий человек - юродивый, именно об этом рассказывают нам создатели пьесы. Этот культурно бесценный представитель общества имеет задатки пророка, маньяка, вуайериста, невротика, шизофреника, латентного гомосексуалиста, садиста, мазохиста и еще черт знает кого. Весьма многогранная личность, страдающая от невозможности жить как нормальные люди, имеющая кучу смешных страхов перед жизнью.

Таким взглядом на творческую единицу нынче никого не удивишь. Большинство наших с вами современников, так или иначе занимающихся работой для вечности, уверены, что они не такие, как все, и Кто-то на них отыгрался, дав им незаурядный поэтический/прозаический/музыкальный или какой другой талант. Этих поцелованных Богом людей надобно принять и простить, сами они не справляются.

Начать можно с малого - поблагодарить псковский театр за новую постановку, за «почти анекдот» о судьбах гениев. И неважно, что местами пьеса напоминает бородатую шутку типа «смеяться после слова лопата». Спасибо, что без пошлости, даже пресняковское слово из трех букв создатели постановки заменили на более цензурное (может, оригинала и не хватило сонной публике октябрьским вечером?).

Нужно ли владеть литературным и историческим материалом, чтобы понять, что хотели сказать авторы «Пленных духов»? Нет. Это не поможет копнуть глубже, потому что рыть особо некуда. Ирония на общественные нормы и отсылки на грозное будущее России не более чем театральные выстрелы в воздух. Интеллектуальный юмор пьесы пытается держать внимание присутствующих, заставить их думать, анализировать, вспомнить все свои философские разговоры на кухне или балконе. «Смешно ли тебе, зритель, смешно ли тебе, псковский?» - как бы спрашивают зал актеры на протяжении двух с половиной часов. Этот же вопрос задавали напрямую друг другу и сами зрители. Правильный ответ «смешно». Но прежде чем это сказать, подумайте, захотите ли вы добровольно разверзнуть интеллектуальную бездну между собой и своим собеседником, если кого-то из вас не улыбнуло?

Дина Дабришюте

Фото: Псковский театр драмы (Иван Митревич)