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Псковские клетки памяти

«Весною из Риги занесена в Нарву, Псков, Изборск, Порхов, Гдов и другие пригороды… моровая язва, от которой множество ежедневно умирало», - в наши дни это летописное свидетельство 1710 года воспринимается очень живо и сочувственно: стоит лишь Ригу заменить на Ухань.

В те времена псковичи обратились за помощью к высшим заступникам и, следуя древней традиции, в начале дороги в Прибалтику, поставили часовню во имя святой Анастасии. Сначала деревянную, потом - каменную. А в 1911 году, когда в городе построили ажурный мост через Великую, возвели новую памятную часовню по проекту академика архитектуры Алексея Щусева. Росписи внутри были сделаны спустя два года иконописцем-реставратором Григорием Чириковым по эскизам художника Николая Рериха, который воплотил в своем замысле идею великого заступничества за Псковскую землю.

Над входом часовни распростерли крылья ангелы, держащие образ «Спаса на плате». Под ангелами по бокам от входа расположились коленопреклоненные святые князья, небесные покровители Пскова, Всеволод-Гавриил и Довмонт-Тимофей, изображенные на фоне образов Троицкого собора. С мечами в руках они как бы всматриваются в дверной проход, который находился тогда с северной стороны – так, что и князьям, и пришедшим в часовню был виден Дом Святой Троицы. «Ангелы ветров» держат по углам часовни развевающиеся прапоры, защищая мир от «ветров земных» - поветрий и моров, войн и стихийных бедствий. Над окнами, в люнетах распростерли свое заступничество над городом Богородица и Святой Николай. А на своде потолка часовни находится небо с луной и солнцем, звездами и символическим изображением Святого Духа в виде стилизованного голубя, от которого отходят лучи света с огненными херувимами.

На протяжении долгих лет часовня оберегала Псков и его жителей. Говоря современным языком, это наш естественный иммунитет от болезней и невзгод. Вместе с городом и его жителями Анастасиевская часовня пережила многочисленные невзгоды: революции, войны, смену правителей и ценностей. Но сегодня в спасении нуждается она сама, и вопрос здесь уже стоит иначе: а сформировался ли в нас иммунитет против равнодушия и невежества? Насколько мы способны противостоять беспамятству, неуважению к наследию?

Вчера в Псковской областной филармонии прошел знаковый в этом смысле концерт, посвященный 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Архивные и современные фотографии, добрые слова людей, участвовавших в сохранении памятника, отрывки из фильма «Анастасия» - значит «Возрождение», который был создан на народные пожертвования, собранные благотворительным Фондом имени Елены Ивановны Рерих, - полуторачасовая встреча стала данью уважения уникальной святыне Пскова.

Приветствуя гостей, президент Благотворительного Фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин назвал Анастасиевскую часовню удивительным оберегом, который имеет огромную культурную ценность. «Часовня предстала мне как слеза Богородицы, которая упала на землю и застыла, - сказал он. - ... Сегодня перед потомками стоит вопрос: а сможем ли мы сохранить и передать след поколениям это чудо?»

Президент Фонда напомнил о том, как в самый разгар локдауна 2020 года разрабатывалась программа по спасению часовни и выразил благодарность всем, кто принял живое участие в общем деле. Это и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и Псковская епархия во главе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, это представители АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, а также многочисленные горожане, оказавшие моральную и материальную поддержку.

На данный момент уже разработан проект по реставрации архитектуры и живописи памятника, произведена профилактическая заклейка фресок, которая позволит сохранить роспись. В часовню проведено электричество, это позволит контролировать температурный и влажностный режим внутри часовни, а также организовать в ней все необходимые работы. Специалисты продумали проект по переносу часовни ближе к кампусу ПсковГУ - это убережет памятник от разрушительного воздействия грязи и вибрации Ольгинского моста, который к тому же в недалеком будущем также ждет реставрация.

«Не все идет просто, - признался Павел Журавихин. - Даже концерт прошел через препятствия. Николай Кузнецов, который должен был выступить с благотворительным концертом, заболел коронавирусной инфекцией. Но он пригласил к нам не менее талантливого, очень перспективного российского пианиста, лауреата многочисленных международных конкурсов Александра Ключко».

Псковичи услышали произведения Александра Скрябина, Фредерика Шопена, Людвига ван Бетховена. Особенно проникновенно со сцены БКЗ прозвучали пьесы из цикла Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Суровая простота и таинственность «Старого замка» подчеркивала фотоподборку современных изображений часовни, зафиксировавших ее плачевное состояние в недалеком прошлом.

Однако завершился концерт мажорными монументальными нотами «Богатырских ворот» Мусоргского. И, наверное, это неслучайно - так велики ожидания, что планы специалистов воплотятся в жизнь: уже в этом году часовня займет свое новое место, а внутри нее начнется последний этап реставрации фресок.

Прощаясь со слушателями, Александр Ключко исполнил для псковичей на бис пьесу Петра Чайковского «Март», а организаторы выразили надежду, что такие благотворительные концерты станут традиционными в нашем городе. Добавим, что все сборы от продажи билетов будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли.

Елена Никитина