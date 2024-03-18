Сцена / Обзоры

Не верю!

За много недель было известно, что в Псков пожалует с «Большими гастролями» Ереванский государственный русский драматический театр имени К. С. Станиславского. Театралы в возбуждении изыскивали время и средства для посещения обоих спектаклей, в крайнем случае - одного. Ажиотаж был почти как на Пушкинский театральный фестиваль! Это и понятно, ведь Псковский театр драмы славен и репертуаром, и труппой, и режиссерами, которые в нем ставят работы, и детской театральной студией, и гостями. От дрампуша можно ожидать провокации, но красивой и качественной. Так что уровень доверия к дорогим гостям из Армении был высокий.

Фотографии: группа Псковского театра драмы в социальной сети «ВКонтакте»

Стартовали гастроли с «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Постановка свежая, сотворенная аккурат к юбилею поэта. Трехчасовая (2 часа 45 минут). После «Лягушек» псковичам никакие трагедии не страшны, так что зал был полон. Однако после антракта зрителей в нем поубавилось. Что же пошло не так? Давайте посмотрим правде в глаза: три часа Пушкина – зрелище не для слабонервных. Постановка Карена Нерсисяна – это интеллигентное, медитативное, медленное действо, интеллектуальный и душевный труд. Та самая классическая школа, которой так не хватает каждому второму после очередной премьеры дрампуша. Но, кажется, мы все от классики уже отвыкли. Восторженные отзывы в соцсетях о гастрольном показе были, но не то чтобы очень много. Однако не стоит спешить с выводами и говорить о том, что псковичи опять что-то не поняли и не оценили.

Режиссерская манера ереванских «Маленьких трагедий» весьма специфична, игра актеров своеобразна и напоминает народный театр. Возможно, так и задумано. Возможно, гастрольный тур между городами и странами выматывает артистов. Возможно, труппа не сыгралась. Как бы то ни было, пустые кресла после антракта наглядно демонстрировали – для части зрителей «Маленькие трагедии» превратились в большую драму, в грандиозный обман зрительских ожиданий.

Второй спектакль Ереванского театра – тоже истории, только более современные - «Люди. Звери. Обстоятельства», по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро. Он был короче, понятнее, проще и без антракта. Идея не нова – животные разыгрывают сценки из человеческой жизни. Мышиный абъюз, кошачьи поиски смысла жизни, индюшачьи мечты, утконосьи страдания, бабуиновый нацизм…

Чего только не было в тот вечер на большой сцене Псковского театра драмы! Вторая гастрольная постановка Карена Мерсисяна была более динамичной. Разнообразие ролей позволило актерам по максимуму проявить себя, чтобы зритель все про них понял и оценил по достоинству, если еще не успел. Но получать удовольствие с первых минут спектакля все равно было сложно: та же медитативность, та же бережная работа с текстом пьесы, та же интеллигентность. Ритм обеих постановок выдавал в них привезенные спектакли другого театра, из другой страны. Так что зритель имел полное право воскликнуть: «Не верю!» А уж своему счастью или тому, что видит на сцене – кто знает…

Дина Дабришюте