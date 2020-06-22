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На «Скай Ранчо» начался благотворительный концерт «Спасибо Медикам». ФОТО

На парковочной площадке базы отдыха «Скай Ранчо» начался благотворительный концерт «Спасибо Медикам» в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Этот концерт ведущих музыкантов Пскова в формате кинопаркинга организует Театрально-концертная дирекция совместно с администрацией Псковской области.

По данным организаторов, проданы почти все билеты. Все собранные средства будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

За концертом посетители будут наблюдать из своих автомобилей.

Среди гостей концерта — первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.





На сцене с большим экраном в течение 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова, среди которых группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Ведущие концерта - Сергей Карпов, Ирина Потапова, Дмитрий Волхонов.

Гости паркуются на поляне колышкам, с соблюдением социальной дистанции. На входе волонтеры проверяют у всех температуру, дают маску и отрабатывают руки.

Добавим, во время благотворительного концерта «Спасибо Медикам» состоится розыгрыш призов, предоставленных спонсорами, для онлайн-зрителей. Надо отметить, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции».

Среди призов - сертификаты на многократное посещение спектаклей Псковского театра драмы и концертов областной филармонии, велосипед Stels Navigator, предоставленный магазином «Технодром», а также бесплатное годовое обслуживание у одного из известных мобильных операторов.