Сцена / Проекты

Акцию «За двумя зайцами» запустил Псковский драмтеатр

Акцию «За двумя зайцами» запустил Псковский драмтеатр. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 18 сентября арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

«Кто купит один билет на спектакль октябрьского репертуара, получит право купить билет на любой спектакль в нашем театре со скидкой 50%», - пояснил он суть акции.

Андрей Пронин считает акцию «За двумя зайцами» удачным коммерческим предложением для тех, кто хочет сэкономить и обеспечить себя культурным досугом в октябре.