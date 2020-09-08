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Театральная мастерская «Гвозди» объявляет прием новых учеников

Детская мастерская «Гвозди» при Псковском театре драмы имени Пушкина возобновляет работу после вынужденного полугодового перерыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вступительные испытания для детей (от 9 лет) и подростков пройдут 29 сентября в 17.00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина, 13А, 3-й этаж). Запись по телефону: +7-911-395-77-63.

Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо подготовить творческую визитную карточку (представиться и рассказать о себе в творческой форме), а также быть готовым прочесть наизусть небольшой текст по своему выбору (стихотворение, басня, прозаический отрывок).

Регулярные занятия детской театральной мастерской начнутся с 1 октября. Дети и педагоги будут встречаться трижды в неделю (по вторникам, четвергам и субботам). Курс включает обучение сценической речи, сценическому движению, актерскому мастерству. Главным продуктом коллективного творческого труда станет спектакль, который будет представлен зрителям на одной из сценических площадок Псковского театра драмы.