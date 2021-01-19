Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто получил главный приз?
«Вечный свет» - спецприз для фильма о 6-й роте
«Другое искусство» в Пскове
«Псковить» - новое слово от Гоши Куценко
Тренинг, полезный каждому
Невский в Кремле: как это было
ещё Проекты 19.01.2021 13:550 Псковская театральная мастерская «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков 07.09.2021 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 01.09.2021 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне 27.08.2021 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу 25.08.2021 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии 24.08.2021 17:291 Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль
Сцена / Проекты

В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского

07.09.2021 15:57|ПсковКомментариев: 0

Историческая реконструкция конного похода святого князя Александра Невского «Александрова дорога» проходит в России в августе и сентябре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, акция приурочена к 800-летию со дня рождения благоверного князя. 12 сентября конный поход прибудет в Изборск.

В современной России аналогов данному проекту не существует. Впервые в мире проведена полная реконструкция конного военного похода 800-летней давности. 20 конных дружинников проходят от места рождения князя – Переславля-Залесского Ярославской области – до Изборска в Псковской области. Дружина идет по территории пяти субъектов Российской Федерации: Ярославская, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Также поход проходил через две особо охраняемые природные территории: национальный парк «Плещеево озеро» и национальный парк «Валдайский». В каждом субъекте были проведены фестивальные программы «800 лет славных побед».

Поход стартовал 21 августа в национальном парке «Плещеево озеро». 20 конных дружинников в обмундировании воинов XIII века отправились в трудный путь длиной почти в тысячу километров. Начался этот путь от Поклонного креста на легендарной Александровой горе, где некогда находился родовой храм великого князя Александра Ярославича Невского.

На Красной площади Переславля-Залесского, у Спасо-Преображенского собора, где почти 800 лет назад был крещен юный княжич Александр, состоялись торжественные проводы дружины. Зрители увидели анимационный фильм «Сказ об Александре Невском», который был создан специально для фестивальной программы «800 лет славных побед». Участники конного похода продемонстрировали свои ратные навыки. По древней русской традиции был отслужен торжественный молебен.

После обнесения братиной - круговой чашей - дружина покинула Переславль и начала свой долгий путь к Изборску.

22 августа конная дружина вошла в Дмитров - один из древнейших городов Подмосковья. Стяг дружины гордо реял над Дмитровским кремлем. Символично, что происходило это именно в тот день, когда наша страна праздновала День российского флага. Этому празднику и был посвящен один из эпизодов концертной программы - красочное флаговое шоу. Увидели зрители и видеодневник, рассказавший о старте конного похода в Переславле и переходе до Дмитрова.

28 августа, спустя неделю после начала похода, дружина дошла до древнего Торжка. Род Александра Невского правил Тверским княжеством на протяжении двух веков — до самого объединения Руси. В Новоторжском кремле состоялось чествование участников конного похода. Благодаря видеодневнику зрители смогли увидеть весь нелегкий путь дружины от Переславля до Торжка.

4 сентября дружина прибыла в национальный парк «Валдайский». Дружину, прошедшую валдайские леса, встретили жители Валдая. Конница прошла по главной улице города, в центре города состоялась фестивальная программа «800 лет славных побед», в рамках которой прошли показательные выступления дружины и концертная программа. После завершения фестиваля зрители смогли посетить лагерь дружины, который расположился в национальном парке «Валдайский». 5 сентября участники похода отправились дальше, в направлении Великого Новгорода.

Имя князя Александра Невского неразрывно связано с Великим Новгородом. Именно в Новгороде Александр сложился как государственный деятель. Символично, что конная дружина прибудет в Новгород в День города – 11 сентября. На Ярославовом дворище будет расположен лагерь конников, пройдет фестивальная программа и показательные выступления дружины. На следующий день дружина отправится в конечную точку своего маршрута – Изборск.

Торжественное закрытие похода пройдет на территории Изборской крепости 12 сентября – в День памяти святого благоверного князя Александра Невского.

На ютуб-канале Театрально-концертной дирекции будет вестись прямая трансляция мероприятия. 

В Псковской области проект реализуется при поддержке администрации региона, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и Театрально-концертной дирекции.

Теги: #ТКД #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
07.09.2021, 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 07.09.2021, 15:360 Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021, 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора 07.09.2021, 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021
07.09.2021, 10:411 Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь 06.09.2021, 11:500 Известный флейтист провел мастер-классы для детей в Пскове 05.09.2021, 18:402 Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня 04.09.2021, 14:405 Фокин, Фокин, ты могуч, ты гоняешь стаи туч: о «Блаженной Ксении» в Псковском кремле
04.09.2021, 11:201 Жизнь продолжается: «Crescendo» триумфально вернулось в Псков 03.09.2021, 19:270 Фестиваль «Crescendo» в Пскове вновь будет проходить ежегодно — Андрей Турчак 03.09.2021, 19:090 Денис Мацуев: Мы скучали по вам 03.09.2021, 18:316 Музыкальный фестиваль «Крещендо. Возвращение» открылся в Пскове
03.09.2021, 13:511 Ксения из другого измерения 03.09.2021, 13:360 Два входа для зрителей будут работать в Зеленом театре на фестивале «Крещендо» 02.09.2021, 22:223 Пушкинский театральный фестиваль открылся постановкой Александринки в Псковском кремле 02.09.2021, 17:320 Ассоциацию национальных театров создадут в России
02.09.2021, 17:120 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах нового сезона Псковского драмтеатра 02.09.2021, 16:580 Достоевский как мерч и комикс 02.09.2021, 16:340 Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки 02.09.2021, 14:094 В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения
02.09.2021, 12:490 «Беседка»: О совместных проектах Псковского драмтеатра и Александринки. ВИДЕО 02.09.2021, 12:323 Замхудрука Александринки назвал подвигом постановку спектакля в Псковском кремле 02.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заместителем худрука Александринки 02.09.2021, 11:550 Имперский русский балет выступит в Псковском кремле
02.09.2021, 07:000 Юродство во имя Любви. Житие Ксении Петербургской 01.09.2021, 15:451 Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове 01.09.2021, 14:200 Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова 01.09.2021, 12:210 Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков
01.09.2021, 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне 31.08.2021, 14:270 Гусельными наигрышами и сочными яблоками проводили лето в Палкино 31.08.2021, 13:164 Псковичей приглашают на концерт в Варлаамовской башне 30.08.2021, 16:140 Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно
30.08.2021, 15:120 Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом» 30.08.2021, 14:410 Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове 30.08.2021, 14:030 Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор 30.08.2021, 13:490 «Беседка» с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным. ВИДЕО
30.08.2021, 13:160 Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля 30.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 28.08.2021, 14:137 Банда в театре 28.08.2021, 09:052 Пелагея выступит в субботу в Псковской области
27.08.2021, 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу 27.08.2021, 14:241 Опубликована афиша XXVIII Пушкинского театрального фестиваля 27.08.2021, 11:230 Праздничный салют запустят в Усвятах в честь 1000-летия поселка 26.08.2021, 20:323 Фотофакт: В Псковском кремле готовят площадку для спектакля Александринки о Ксении Блаженной
26.08.2021, 17:330 Специальную версию спектакля о Блаженной Ксении покажут в Псковском кремле 25.08.2021, 17:510 «Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове 25.08.2021, 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии 25.08.2021, 15:151 «Люби меня, детка, пока я на воле…»
25.08.2021, 12:220 Областной театр кукол покажет свои лучшие спектакли на юбилее поселка Усвяты 24.08.2021, 17:291 Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль 24.08.2021, 14:420 Псковский драмтеатр покажет два спектакля в Александринке 24.08.2021, 11:511 Moscow calling: роковая Псковская область
23.08.2021, 20:001 Ольга Кормухина: В Пскове родилась моя душа 23.08.2021, 19:350 Псковский драмтеатр расширил афишу сентября 21.08.2021, 19:004 Псковский губернатор назвал фестиваль «Музыка на воде» знаковым мероприятием региона 21.08.2021, 17:000 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоялась в псковском театре
21.08.2021, 14:403 Аква музыкале 21.08.2021, 13:201 Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн 20.08.2021, 20:037 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября
20.08.2021, 16:140 Псковский драмтеатр открыл 116-й театральный сезон 19.08.2021, 20:420 Псковский театр драмы покажет «Смерть Тарелкина» на всероссийском фестивале в Москве 19.08.2021, 17:280 Второй день фестиваля «Музыка на воде» пройдет с участием приглашенных солистов 19.08.2021, 13:100 Ольга Кормухина пригласила псковичей на свой концерт
18.08.2021, 18:170 В Псковском драмтеатре рассказали подробности о спектакле «Блаженная Ксения. История любви» 18.08.2021, 17:400 Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля 18.08.2021, 17:050 Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский 18.08.2021, 16:230 Филармонии требуется капитальный ремонт — Николай Хондзинский
18.08.2021, 15:530 Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове 18.08.2021, 15:290 «Собственной персоной»: Николай Хондзинский о музыкальных вкусах псковичей и губернаторском оркестре. ВИДЕО 18.08.2021, 15:260 Главный дирижер псковской филармонии проанонсировал проекты будущего сезона 18.08.2021, 15:230 XXVIII Пушкинский театральный фестиваль выходит на новый уровень — комитет по культуре
18.08.2021, 15:050 «Театр ненормативной пластики» выступит в Пскове 18.08.2021, 14:421 Николай Хондзинский рассказал, что ждет псковичей во время «Ночи в башне» 18.08.2021, 14:110 Гвоздем XXVIII Пушкинского театрального фестиваля станет спектакль в Кремле 18.08.2021, 13:560 Дмитрий Месхиев выпустит вторую часть спектакля «Постой, паровоз!»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru