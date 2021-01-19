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В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского

Историческая реконструкция конного похода святого князя Александра Невского «Александрова дорога» проходит в России в августе и сентябре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, акция приурочена к 800-летию со дня рождения благоверного князя. 12 сентября конный поход прибудет в Изборск.

В современной России аналогов данному проекту не существует. Впервые в мире проведена полная реконструкция конного военного похода 800-летней давности. 20 конных дружинников проходят от места рождения князя – Переславля-Залесского Ярославской области – до Изборска в Псковской области. Дружина идет по территории пяти субъектов Российской Федерации: Ярославская, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Также поход проходил через две особо охраняемые природные территории: национальный парк «Плещеево озеро» и национальный парк «Валдайский». В каждом субъекте были проведены фестивальные программы «800 лет славных побед».

Поход стартовал 21 августа в национальном парке «Плещеево озеро». 20 конных дружинников в обмундировании воинов XIII века отправились в трудный путь длиной почти в тысячу километров. Начался этот путь от Поклонного креста на легендарной Александровой горе, где некогда находился родовой храм великого князя Александра Ярославича Невского.

На Красной площади Переславля-Залесского, у Спасо-Преображенского собора, где почти 800 лет назад был крещен юный княжич Александр, состоялись торжественные проводы дружины. Зрители увидели анимационный фильм «Сказ об Александре Невском», который был создан специально для фестивальной программы «800 лет славных побед». Участники конного похода продемонстрировали свои ратные навыки. По древней русской традиции был отслужен торжественный молебен.

После обнесения братиной - круговой чашей - дружина покинула Переславль и начала свой долгий путь к Изборску.

22 августа конная дружина вошла в Дмитров - один из древнейших городов Подмосковья. Стяг дружины гордо реял над Дмитровским кремлем. Символично, что происходило это именно в тот день, когда наша страна праздновала День российского флага. Этому празднику и был посвящен один из эпизодов концертной программы - красочное флаговое шоу. Увидели зрители и видеодневник, рассказавший о старте конного похода в Переславле и переходе до Дмитрова.

28 августа, спустя неделю после начала похода, дружина дошла до древнего Торжка. Род Александра Невского правил Тверским княжеством на протяжении двух веков — до самого объединения Руси. В Новоторжском кремле состоялось чествование участников конного похода. Благодаря видеодневнику зрители смогли увидеть весь нелегкий путь дружины от Переславля до Торжка.

4 сентября дружина прибыла в национальный парк «Валдайский». Дружину, прошедшую валдайские леса, встретили жители Валдая. Конница прошла по главной улице города, в центре города состоялась фестивальная программа «800 лет славных побед», в рамках которой прошли показательные выступления дружины и концертная программа. После завершения фестиваля зрители смогли посетить лагерь дружины, который расположился в национальном парке «Валдайский». 5 сентября участники похода отправились дальше, в направлении Великого Новгорода.

Имя князя Александра Невского неразрывно связано с Великим Новгородом. Именно в Новгороде Александр сложился как государственный деятель. Символично, что конная дружина прибудет в Новгород в День города – 11 сентября. На Ярославовом дворище будет расположен лагерь конников, пройдет фестивальная программа и показательные выступления дружины. На следующий день дружина отправится в конечную точку своего маршрута – Изборск.

Торжественное закрытие похода пройдет на территории Изборской крепости 12 сентября – в День памяти святого благоверного князя Александра Невского.

На ютуб-канале Театрально-концертной дирекции будет вестись прямая трансляция мероприятия.

В Псковской области проект реализуется при поддержке администрации региона, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» и Театрально-концертной дирекции.