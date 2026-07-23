Алексей Герман-младший предупредил молодежь о выгорании и искусственном интеллекте в кино

Российский кинематограф сохраняет высокие объемы производства и не уступает европейским странам по развитию индустрии, однако молодым специалистам стоит с большой осторожностью выбирать эту профессию из-за риска эмоционального выгорания и наступления искусственного интеллекта. Такое мнение высказал кинорежиссер, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Герман-младший в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии оценил текущее состояние отечественного кино как хорошее с точки зрения индустрии. Он отметил, что Россия занимает одно из первых мест в Европе по развитию кинопроизводства. «Мы не упали под санкциями, мы не упали, когда ушёл Голливуд, мы сохранили объёмы продажи билетов», — подчеркнул режиссер.

При этом он указал на недостаток сложных интеллектуальных картин.

«По сравнению с советской индустрией и с советским кинопоказом мы карлики... Наше кино с точки зрения развития интеллектуального ресурса нации, с точки зрения диалога, с точки зрения сложного разговора, конечно, не дотягивает до советского», — пояснил Алексей Герман-младший. Он выразил уверенность, что мощная индустрия трансформируется и поднимет более важные темы, поскольку «кино — это прежде всего диалог со зрителем и зрителя с самим собой».

Кинематографист также затронул тему изменения зрительской аудитории. Он выразил несогласие с социологическими исследованиями, которые фиксируют падение спроса на сложное кино в пользу примитивных проектов. «Мне кажется, что поколение, которому сейчас 16–25 лет, — это поколение более думающее и более сложное», — заметил режиссер. По его мнению, эта аудитория вобрала в себя все сложности современного времени, и индустрии необходимо вести с ней диалог.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли молодежи идти в кинематограф, Алексей Герман-младший дал категоричный совет. «В принципе, не надо. Потому что, как правило, это зависимая профессия», — заявил он.

Кинорежиссер также обратил внимание на серьезную проблему отрасли. «Выгорание — это огромная беда индустрии... Люди часто к сорока годам выгоревшие... половина индустрии сидит на антидепрессантах», — рассказал гость студии. Кроме того, он указал на прямую угрозу со стороны технологий: «Учитывая наступление искусственного интеллекта, от которого мы всё равно не отобьёмся... сейчас у многих стоит выбор: оплачивать человеку зарплату либо поменять его на искусственный интеллект».

Алексей Герман-младший уточнил, что смысл идти в профессию есть только у предельно мотивированных и сильных людей. «Имеет смысл идти на самом деле только предельно мотивированным, сильным людям, которые могут как ледокол вот через эти мерзкие льды отечественного шоубизнеса пройти. Если ты нежный, прекрасный, тонкий человек, то, конечно, у тебя есть шанс, но есть шанс больше, что это тебя просто изуродует», — предупредил Алексей Герман-младший. Он также резко высказался о современном отечественном шоу-бизнесе, назвав его «провинциальной радостью», где артисты делают вид, что они в Голливуде, хотя американская индустрия пока объективно лучше.

Говоря о творческом процессе, режиссер подчеркнул недопустимость зацикленности на прошлых достижениях. «Это самая страшная беда режиссёров, писателей и творческих людей, когда они всеми силами возвращаются в прошлое. Прошлого нет», — уверенно заявил Алексей Герман-младший. Он пояснил, что погружение в воспоминания отнимает время у настоящего и будущего.

«Это постоянная перемена качества жизни, целей в жизни... Постоянно какая-то внутренняя трансформация. Потому что иначе мы с какого-то возраста начинаем стареть, начинаем тухнуть, и нам становится скучно, а потом мы начинаем брезгливо обижаться на жизнь по любому поводу», — резюмировал кинематографист.

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» начинается сегодня в Пскове и проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

В 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.