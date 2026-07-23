Выпить яблочной воды за здоровье Ольги Лариной приглашают пермские доброхоты Пушкинского заповедника

Завтра, 24 июля, когда Русская православная церковь будет чествовать Равноапостольную Великую княгиню Ольгу, святую покровительницу Псковской земли, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» отпразднуют именины Ольги Лариной — младшей сестры Татьяны Лариной, одной из самых известных литературных героинь XIX столетия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изображение: Татьяна и Ольга Ларины встречают гостей. Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману Александра Пушкина «Евгений Онегин» (из фондов музея-заповедника «Михайловское»)

Праздник по случаю Ольгиного дня традиционно устраивают в мемориальной усадьбе «Тригорское» — бывшем имении Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина. По свидетельствам из мемуарной литературы первой половины XIX века и по ряду литературоведческих версий, основанных на этих свидетельствах, портреты центральных персонажей своего романа в стихах поэт во многом «списал» со своих деревенских соседей — владельцев и обитателей этого имения. Центральным событием праздника в нынешнем году станет выступление пушкинских доброхотов из Перми — отряда из пермской физико-математической школы № 9 имени Александра Пушкина.

Силами юных помощников музея в Тригорском будет дан спектакль «Сказка о царе Салтане» и устроен концерт, для которого самодеятельные музыканты разучили народные песни в «аранжировке» для шумового оркестра. Не обойдётся и без танцев. А ещё пермяки подготовили к празднику и благотворительную ярмарку с «чудесными пряничками и безделицами», а также праздничное угощение — блинчики с мёдом и яблочную воду.

Именины — семейный праздник, поэтому доброхоты приглашают приходить на свою программу с детьми: интересно будет всем.

Ещё одна традиция Ольгиного дня в музее-усадьбе «Тригорское» — выставка «По вкусу своему деревья и цветы». Живая экспозиция будет развёрнута на крыльце господского дома. Здесь можно будет любоваться букетами и декоративными композициями из самых разнообразных растений — из ветвей деревьев и кустарников с цветами и плодами, из цветов, выращенных в заповедных цветниках, из горшечных культур, из дикоросов с окрестных лугов и полей. В Пушкинском Заповеднике добавили, что выставку «По вкусу своему деревья и цветы» вот уже много лет готовят сотрудники службы музейных лесов и парков. Её традиционное название — строка из поэмы «Сады» французского поэта эпохи классицизма Жака Делиля.

Начнут праздник 24 июля в 12.00. Вход на него — свободный; каких-либо возрастных ограничений для гостей не предусмотрено. Напомним, что наряду с июльскими именинами Ольги Лариной в Пушкинском заповеднике отмечают и именины старшей из сестёр Лариных — январский Татьянин день.