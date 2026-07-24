Краевед Николай Горбачев представил читателям псковской библиотеки свою новую книгу

Презентация новой книги псковского краеведа Николая Горбачева «Мы – «Псковские» в историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василева прошла, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: историко-краеведческая библиотека Пскова имени Ивана Василева / «ВКонтакте»

В книге представлена информация о действиях воинских частей в рамках Псковско-Островской наступательной операции и прослежен их полный боевой путь. Также автор разыскал в архивах все возможные сведения о командирах и особо отличившихся военнослужащих, в честь которых названы улицы Пскова и память о которых хранят музеи боевой славы.

«Почему "Мы не "пскопские", а "Псковские"? Дело в том, что частям, которые участвовали в освобождении Пскова, было присвоено наименование "псковские". Готовясь к отступлению, фашисты заминировали Псков, рассказал Николай Горбачев. Даже большие деревья были заминированы, чтобы устраивать завалы и препятствовать продвижению наступающих советских войск. «Но как вы знаете, наши воины сумели всё преодолеть. 22 июля части уже заняли станцию Березка и продвигались к центру Пскова...» — первым делом пояснил автор, начиная рассказ о своем новом издании.

Автор книги «Мы – «Псковские» объяснил, как происходило освобождение Пскова, откуда и какие военные части атаковали немецко фашистских захватчиков, и какова была история этих военных формирований, в том числе послевоенная (например, 376-я стрелковая Кузбасско-Псковская Краснознамённая дивизия была в конце концов переформирована в 860-й отдельный мотострелковый полк, отличившийся в Афганистане).

Николай Горбачев также отметил, что в 1979 году в псковской школе № 21 был открыт музей, посвященный 128-й дивизии, который открывал Константин Шестак, который с апреля 1944 года по февраль 1945 года командовал 374-м стрелковым полком 128 дивизии и лично участвовал в штурме оборонительной линии «Пантера» на Псковском направлении. По словам Николая Горбачева, это лучший школьный музей воинской славы в Пскове, которым город может по праву гордиться.

А вот музей в школе № 13, посвящённый 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии, по словам псковского краеведа, оставляет желать лучшего и нуждается во внимании городских властей.

Собравшиеся на презентацию книги «Мы – «Псковские» заинтересовались судьбой еще одного освободителя Пскова, Почетного гражданина города Николая Деревенченко, а также спросили у автора, в какой из военных частей воевал на псковской земле артист Юрий Никулин. Николай Горбачев уточнил, что будущий народный артист СССР служил командиром в артиллерийской разведке и воевал под Гдовом. А также добавил, что все хорошие артисты, которых мы любим, или воевали в Великую Отечественную или честно отслужили в рядах российской армии солдатами-срочниками.

Николай Горбачев – офицер в отставке, член Союза писателей России, бывший руководитель поискового объединения «След Пантеры», лауреат премии Комитета по делам молодежи и связи с общественностью Псковской области в номинации «Патриотическое духовно-нравственное воспитание молодежи».

Краевед Тамара Вересова добавила, что книга «Мы – «Псковские» — это уже двенадцатая книга Николая Горбачева, что издана она очень небольшим тиражом и расходится очень быстро. Поэтому сразу же нашлись желающие ее приобрести, конечно же, с автографом.