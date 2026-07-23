Все филателисты ушли в подполье, а на фестивале «Псковские каникулы» можно будет подоить корову, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Дмитрий Волхонов должен был найти филателистов и бардов: «Где они все? Где? Ни одного не нашёл. Они все ушли в подполье. Я помню как они собирались в ДКП (Дом культуры профсоюзов - ред.), но сейчас их вообще не найти».

Несмотря на их отсутствие, на фестивале будет работать большой блошиный рынок, а также ярмарка, где люди смогут продавать свои изделия.

«Будет блошиный рынок, где можно будет купить и сразу же продать какую-то редкость времен СССР», - смеется Александр Робин.

Одним из спонсоров фестиваля-реконструкции является «Россельхозбанк», благодаря этому, помимо рынка будет представлена площадка, которая сможет заинтересовать молодое поколение.

«Будет организована мини-ферма в виде своеобразной выставки достижений народного хозяйства. Будут козочки, гуси, можно будет даже подоить корову!» - делится Александр Робин.

Организаторы «Псковских каникул» призвали всех жителей города одеваться в аутентичную одежду и принимать участие в фестивале.

«Чем нас будет больше, тем круче будет погружение. Массовка - понятное дело, но, если гости фестиваля подключатся будет максимальное погружение в те времена. Раньше были костюмированные вечеринки, но раз в год, где-то по осени, сейчас же мы предлагаем это летом и прямо на набережной», - резюмировал Александр Робин.