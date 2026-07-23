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Александр Робин о новой локации для «Псковских каникул»: Финском парк и парк «Строителей» уже протоптали вдоль и поперёк

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Фестиваля-реконструкция «Псковские каникулы» будет проходить на набережной реки Великой из-за новизны и удобства локации, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Основные праздники Пскова проходят зачастую в Финском парке или парке «Строителей». «Их уже освоили, протоптали вдоль и поперёк», - шутил Александр Робин.

Именно по этой причине организаторы фестиваля-реконструкции «Псковские каникулы» искали новую локацию, которая была бы мало изучена в контексте фестивальной жизни города, и «ради которой не надо было бы перекрывать город».

«Поэтому мы выбрали набережную реки Великой, к тому же там не было почти никаких мероприятий. Локация длинная и узкая, что очень удобно для нашего формата. Территория фестиваля начинается со спуска на набережную с Профсоюзной улицы рядом с библиотекой имени Курбатова и продолжается до улицы Георгиевской, чуть больше километра получается», - пояснил Александр Робин.

Фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы» будет работать четыре дня, с 30 июля по 2 августа:

  • Четверг, 30 июля - с 15:00 до 22:00;
  • Пятница, 31 июля - с 15: до 22:00;
  • Суббота, 1 августа - с 11:00 до 22:00;
  • Воскресенье, 2 августа - с 11:00 до 21:00.

В четверг, 30 июля, состоится техническое открытие фестиваля. Полноценное открытие состоится в пятницу. 

Организаторы объяснили, что завершение фестиваля «Псковские каникулы» в воскресенье в 21:00 связано с желанием дать гостям время пережить все эмоции, спокойно добраться до дома, рано лечь спать и уже в понедельник с утра делиться впечатлениями с коллегами.

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