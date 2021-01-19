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Недетскую сказку о медведихе могут посмотреть псковичи

Сказку «Медведиха» предлагают посмотреть жителям Псковской области в рамках проекта «Пушкин детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковско области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Проект «Пушкин детям» создан Театрально-концертной дирекцией с участием заслуженного артиста России Сергея Попкова и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова.

Маленькие слушатели могут познакомиться с пятью популярными сказками Александра Пушкина. Знакомые персонажи и сюжеты по новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок.

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«Сказка о медведихе считается неоконченной. О ее финале на протяжение многих лет спорят литературоведы и пушкинисты. Эту сказку не считают детской, ведь за образами лесных зверей автор скрывает реальные социальные образы своего времени - дворяне, купцы, подьячие. Финал у сказки, как мы уже упоминали, открытый: читатель сам решает, чем же могло закончиться произведение - примирением охотника и медведя или, наоборот, страшной местью», – отметили создатели проекта.

На платформе Видео VK Театрально-концертной дирекции региона можно также посмотреть «Сказку о попе и о работнике его Балде», серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове. Ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков рассказывает, чем занимался Александр Сергеевич в Пскове, с кем он виделся и что он здесь написал.

Также предлагается цикл образовательных мастер-классов по сценической речи от театрального педагога, актера Сергея Попкова и мастер-классы, основанные на системе Станиславского, от актера и режиссера Анатолия Кузьмина.