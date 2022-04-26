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На открытую дискуссию с медиахудожником приглашают псковичей

Проект Псковского театра драмы «Ветка» приглашает на открытую дискуссию с петербургским медиахудожником Максимом Свищевым, которая состоится 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Максим Свищев – художник, работающий со скульптурой, компьютерной графикой и анимацией. Основной его метод – игра с пространством и погружение зрителя в иную реальность при помощи видеоизображения, звука и формы.

Художник участвовал в выставочных проектах Нью-Йорка, Блуа, Турина, Сан-Паулу, Берлина, Сеула, Венеции, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Перми. Максим Свищев – лауреат премии Сергея Курехина, номинант премии «Инновация» и обладатель спецприза посольства Франции на премии «Инновация».

В лектории «Ветка» гость расскажет о своем творческом пути, тенденциях в современном искусстве и последних проектах. «Захватит ли искусственный интеллект и виртуальная реальность человечество?» – этот вопрос станет лейтмотивом встречи.

Open talk предполагает формат открытого диалога на актуальные и животрепещущие темы с экспертами в своей сфере. Встреча пройдет 29 апреля в 19.00 в театральной галерее «ЦЕХ» на улице Пушкина, 13А. Вход будет свободный.