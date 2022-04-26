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Первый показ лазерного шоу к 350-летию Петра I состоялся в Пскове. ФОТО

Первый показ мультимедийного спектакля, приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра Великого, прошел на территории Довмонтова города Псковского кремля сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 20-минутном ролике посетителям напомнили о событиях России конца XVII - начала XVIII века: о победах русского флота и армии, какую роль отводил Петр Первый Пскову и Великим Лукам в Северной войне, о том, как был основан Санкт-Петербург - будущая столица Российской империи.

Этот проект создала Театрально-концертная дирекция Псковской области совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента.

Лазерное шоу будут показывать до 10 мая включительно. Начало показов в 21.30 и 22.30 (по два показа в день). Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно приобрести в кассе Псковской областной филармонии и онлайн. Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

Организаторами проекта в регионе выступили: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция.

Напомним, впервые псковичи и гости города смогли познакомиться с подобным проектом в 2021 году в дни празднования 800-летия Александра Невского. Лазерное шоу в те дни посмотрели более 7 000 зрителей.