Сцена / Проекты

Выставка «Псковский эстамп» открылась в драмтеатре

В галерее Псковского театра драмы «Цех» открылась выставка «Псковский эстамп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Выставку «Псковский эстамп» можно причислить к исторически значимым событиям: в экспозиции развернулась история псковской графической школы второй половины ХХ – начала XXI века. В галерее представлены работы 19 авторов. В последний раз работы уже ушедших классиков псковской графики и ныне живущих мастеров были собраны в одном выставочном пространстве около 15 лет назад.

Список авторов, чьи работы можно увидеть на выставке «Псковский эстамп», включает такие имена, как Валентин Васильев, Всеволод Смирнов, Ольга Аршакуни, Александр Шершнев, Геннадий Рыбкин, Анатолий Писчиков, Владимир Бердышев, Игорь Иванюк, Олег Цветков, Александр Стройло, Алла Дербина, Дмитрий Яблочкин, Наталья Яблочкина, Илья Семин, Константин Зинин, Тамара Проненко, Александр Александров, Сергей Михайлов, Вероника Кучеровская.

Выставку инициировала команда социального проекта «Доступный эстамп». «Главная задача проекта – знакомство широкого зрителя с историей зарождения и становления искусства печатной графики, а также сохранение традиций псковской графической школы. Главный результат – это наши дети, творческая молодежь, которая обучается в открытой мастерской», – подчеркнул руководитель проекта, директор Детской школы искусств города Пскова Константин Васильев.

Масштабная выставка стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов и при участии Псковского музея-заповедника, Псковского академического театра драмы, Детской школы искусств города Пскова.

«На выставке представлен срез псковской графики, существующей уже много десятилетий и до сих пор не угасшей. Здесь представлены основные имена, без которых было невозможно обойтись на этой выставке: Ольга Аршакуни, один из старейших графиков Пскова, Валентин Васильев, один из главных мастеров, который до сих пор актуален, и, конечно, Александр Шершнев – художник, который был полностью посвящен этому искусству. В основном все работы, представленные в галерее, посвящены Пскову и его окрестностям – о псковском эстампе можно говорить как о явлении», – отметил куратор проекта «Доступный эстамп», псковский художник Дмитрий Яблочкин.

Посетить выставку «Псковский эстамп» можно будет до 31 мая.

«Выставка очень понравилась! После двухдневного интенсивного изучения псковской архитектуры и формирования своего взгляда на псково-печорское наследие, интересно посмотреть взгляд других. События, чувства, эмоции на века отпечатаны в офортах. Желаем успеха выставке», – оставили свой отзыв гости из Москвы.

Напоминаем, что галерея «Цех» располагается по адресу: улица Пушкина, 13А и работает ежедневно с 12.00 до 19.00. Вход свободный.