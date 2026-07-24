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Первые гости кинофестиваля «Западные ворота» прибывают в Псковскую филармонию

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VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» встречает первых почётных гостей церемонии открытия красной дорожкой в эту минуту 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди приглашенных гостей кинособытия – российский кинорежиссёр Алексей Герман-младший, армянский кинорежиссёр Эдгар Багдасарян, советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Литвинов, советская и российская актриса, телеведущая Мария Шукшина, кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и многие другие звёзды. Все они проходят по красной дорожке, которая расстелена перед входом в Филармонию. 

 

На церемонии фестиваля «Западные ворота» гости увидят фильм режиссера Светланы Самошиной «Трудные папы».

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

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