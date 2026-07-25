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Молебен, ярмарка и VR: как в Пскове прошел первый фестиваль «Ольгин град». ФОТОРЕПОРТАЖ

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I ежегодный фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» прошел у стен Свято-Троицкого кафедрального собора сегодня, 24 июля, в День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

В честь Святой княгини Ольги прошел молебен на Вечевой площади. На нем присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, а также глава города Пскова Борис Елкин.

Для гостей фестиваля организовали насыщенную программу, объединившую историю, культуру и современные технологии. На площадке работали ярмарка, мастер-классы, лучный тир и детская зона. Зрители могли погрузиться в эпоху княгини Ольги благодаря исторической реконструкции и VR-площадкам, а также посетить фотовыставку.

Важной частью мероприятия стала серия исторических лекций о жизни княгини Ольги и ее роли в становлении Пскова. Завершился I ежегодный фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» вечерним концертом «Пою тебя сквозь давность тех веков», посвященный Дню памяти Святой равноапостольной княгини. Подбробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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