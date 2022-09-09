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Завершаются работы по созданию муралов на Запсковье

Завершаются работы по созданию муралов на улице Труда и Новоселов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция

«Совсем немного и на фасадах домов на Труда и Новоселов появятся картины известных художников. Это первые муралы проекта "Городская галерея. Запсковье"», - сообщили в пресс-службе.

Проект реализуется за счет средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора, проведенного Комитетом по туризму Псковской области.