Сцена / Проекты

«Олонецкий дед» украсил фасад дома на улице Байкова в Пскове. ФОТО

Картина из галереи Псковского музея-заповедника «Олонецкий дед» художника Б. Д. Григорьева украсила фасад дома на улице Байкова, 15 в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Картина была написана в 1918 году.

Напомним, до конца года на фасадах домов в Пскове появятся ещё несколько муралов. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье.

Смотрите также Ещё 10 муралов нарисуют на фасадах домов в Пскове до конца года

В нанесении граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательный атрибут - название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.

Отметим, в 2018 году картина «Олонецкий дед» была представлена на выставке в Третьяковской галерее.