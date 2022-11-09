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Мурал по мотивам картины «Год 1941. Отцы» дорисовали на улице Рокоссовского в Пскове. ФОТО

Мурал по мотивам картины из галереи Псковского музея-заповедника художника Б. М. Неменского «Год 1941. Отцы» дорисовали на фасаде дома №1 на улице Рокоссовского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее автор картины – народный художник России, член Российской академии образования и Российской академии художеств Борис Неменский – поддержал идею размещения картин, которые хранятся в галерее Псковского музея-заповедника, на стенах домов.

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Напомним, до конца года на фасадах домов в Пскове появятся ещё несколько муралов. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье.

Кроме того, на стену дома №63 на улице Коммунальной нанесли контур ещё одного полотна из картинной галереи.

Художники-граффитисты отметили, что мурал будет готов через неделю.